"Пашке желаю только здоровья. Он еще молодой, здоровый парень, у него всё быстро пройдет и он еще поможет "Уралу". Я же тоже пневмонией переболел, а сейчас уже здоров, занимаюсь спортом", - приводит слова Тарханова "Р-Спорт".
В нынешнем сезоне чемпионата России Погребняк принял участие в 12 матчах и забил два гола.
РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 21 июня.
"Урал" в турнирной таблице занимает 10-е место, набрав 25 очков в 22 матчах.
Тарханов: у Погребняка всё быстро пройдет и он еще поможет "Уралу"
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказался о форварде Павле Погребняке, который болеет коронавирусом.
Фото: © ФК "Урал"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!