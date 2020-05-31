"На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу", - приводит слова Сёмина "Спорт-экспресс".
Напомним, 31 мая Сёмин покинул "Локомотив", так как его контракт с клубом подошел к концу. Вместо него команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов.
Ранее Сёмин рассказал, что генеральный директор "Локо" Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды:
Сёмин: Кикнадзе не имел права за моей спиной настраивать игроков против тренера
Сёмин: большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову - они разбудили во мне зверя!
"Я для руководства клуба не ручной тренер и им мешаю". Сёмин - об уходе из "Локомотива"
Юрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и Мещерякову
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил, пожмет ли руки руководителям московского клуба Анатолию Мещерякову и Василию Кикнадзе, если с ними встретится.
Фото: РГ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!