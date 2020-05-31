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Юрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и Мещерякову

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил, пожмет ли руки руководителям московского клуба Анатолию Мещерякову и Василию Кикнадзе, если с ними встретится.
Фото: РГ
"На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу", - приводит слова Сёмина "Спорт-экспресс".

Напомним, 31 мая Сёмин покинул "Локомотив", так как его контракт с клубом подошел к концу. Вместо него команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов.

Ранее Сёмин рассказал, что генеральный директор "Локо" Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды:

Сёмин: Кикнадзе не имел права за моей спиной настраивать игроков против тренера

Сёмин: большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову - они разбудили во мне зверя!

"Я для руководства клуба не ручной тренер и им мешаю". Сёмин - об уходе из "Локомотива"


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Теги: Семин Кикнадзе Мещеряков Локомотив
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