Как сообщает "РБ-Спорт", хорватский футболист не стал оставаться на обязательной двухнедельной самоизоляции и приступил к занятим.
Также в Москву прилетели легионеры ЦСКА Никола Влашич, Кристиян Бистрович и Яка Бийол.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 матчах.
Чорлука не выждал 14 положенных дней карантина и вернулся к тренировкам "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука вернулся к тренировкам команды.
Фото: Rusfootball.info
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