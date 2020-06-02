Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр спорта РФ Олег Матыцин, матчи 23-го тура РПЛ пройдут с 19 по 21 июня. Также будет необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора.
По его словам, вход на стадион будет осуществляться только в масках и перчатках.
Ранее стало известно, что зрители смогут присутствовать на матчах. Стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%.
Чемпионат России возобновится 19 июня
На матчах РПЛ можно будет присутствовать только в масках и перчатках
Стало известно о санитарных мерах, принятых для возобновления российского чемпионата.
Фото: © РИА Новости
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