- Несколько раз он организовывал ужины вместе с командой. Подарки тоже были. После какого-то матча в Москве он зашел в раздевалку поздравить футболистов с победой, отметил мою игру - подарил часы и дорогой телефон Vertu, серебряный такой. Рамзан - хороший человек, много сделал для меня, - цитирует Кингстона СЭ.
Лари Кингстон выступал за "Терек" (сейчас "Ахмат") с 2005 по 2007. В 2006 году он отправлялся в аренду на сезон в "Локомотив", так как клуб из Грозного вылетал из Премьер-лиги.
До этого ганский хавбек играл за "Крылья Советов" с 2004 по 2005. Также в послужном списке Кингстона израильские, шотландские и ганские команды.
Экс-игрок "Терека": однажды Кадыров подарил мне часы и дорогой телефон Vertu
Экс-полузащитник грозненского "Терека" Лари Кингстон поделился воспоминаниями о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.
Фото: fclmnews.ru
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