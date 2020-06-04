Об этом сообщает СЭ. Однако официальных переговоров о трансфере пока нет. Кроме того, существуют сценарии, при которых Алексей может оказаться в Бундеслиге или АПЛ.
В нынешнем сезоне чемпионата России Алексей Миранчук провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до 2021 года.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 22 турах.
Два клуба Серии А нацелились на приобретение Алексея Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук является трансферной целью итальянских клубов "Рома" и "Аталанта".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!