- Видимо, пока мы не заслужили такие зарплаты, но будем к этому стремиться. Девчонки точно играют из-за любви к футболу, не за деньги, - сказала футболистка в интервью теннисистке Анастасии Павлюченковой в прямом эфире Instagram.
Напомним, ранее стало известно, что Суд Соединенных штатов Америки отказал футболисткам сборной США в требовании уравнять зарплаты с игроками мужской национальной команды.
Известная своей активной гражданской позицией футболистка Меган Рапино написала в социальных сетях, что "никогда не перестанет бороться за равенство".
30-летняя Ксения Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года. С 2014 вызывается в национальную команду.
Футболистка Коваленко: видимо, пока мы не заслужили такие зарплаты, как у мужчин
Полузащитник ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко поделилась мнением о разнице зарплат в футболе между мужчинами и женщинами.
Фото: timeout.ru
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