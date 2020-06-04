"Пока не знаю. Но у "Арсенала" точно есть опция выкупа. Сейчас у меня все мысли о том, чтобы доиграть сезон, выжать максимум из себя", - цитирует футболиста Myslo.
Лесовой выступает за "Арсенал" до конца нынешнего сезона РПЛ.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
Лесовой провел 20 матчей и забил два гола.
Лесовой: у "Арсенала" есть опция выкупа у "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Даниил Лесовой, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", высказался о своем будущем.
Фото: © ФК "Арсенал" Тула
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!