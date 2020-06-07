Напомним, что вчера "Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" (1:1) в тренировочной встрече.
- Филипп вернулся после операции на руке, прошел карантин, начинает индивидуальные тренировки. На следующей неделе ожидаем возвращения в основную группу.
Комличенко приболел, у него простуда. У Слая - ушиб коленного сустава, - рассказал тренер в социальных сетях "Динамо".
Также рулевой московской команды отметил, что Комличенко сдал тест на коронавирус и он оказался отрицательным.
"Динамо" возобновит чемпионат игрой против "Краснодара". После 22-х туров команда находится на шестой строчке РПЛ.
Новиков: Комличенко приболел, Филипп вернулся после операции
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о состоянии травмированных игроков бело-голубых.
Фото: РИА Новости
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