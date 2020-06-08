Об этом сообщает Sport24.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Ещё в прошлом году было принято решение, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ.
Напомним, что со следующего сезона было принято решение ужесточить лимит на легионеров до схемы "8+17" в заявке на сезон.
Источник: казахи, киргизы и армяне перестанут считаться легионерами в РПЛ
По информации российских СМИ, на очередном заседании исполкома РФС будет принято решение не считать легионерами представителей Евразийского экономического союза.
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