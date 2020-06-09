Напомним, сегодня РФС было объявлено, что полуфинальная встреча в рамках Кубка России будет сыграна в Санкт-Петербурге. "Зенит" получил такое право из-за того, что ранее сыграл меньше домашних матчей в этом турнире.
- Если ошибка в регламенте есть, то, наверное, логичнее было бы провести жеребьевку. Сделать это стоило, чтобы убрать все рассуждения о предвзятости данного решения. Но повода для беспокойства нет. Команды находятся в равных условиях при игре дома или в гостях, ведь 10% зрителей не так сильно могут эмоционально повлиять на ход игры, - цитирует Малафеева Чемпионат.
"Если ошибка в регламенте есть, то логичнее было бы провести жеребьёвку". Малафеев - о полуфинале КР
Вячеслав Малафеев выразил мнение, что место проведения полуфинального матча Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" должно быть выбрано путем жеребьевки.
Фото: sport.ru
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