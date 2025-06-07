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Игрок сборной России Круговой заявил, что Нигерия его ничем не удивила

Защитник сборной России Данил Круговой рассказал, удивила ли его игра национальной команды Нигерии.
Фото: РФС
"Нет. Мы отталкиваемся от своей игры. Нигерия — боевая команда, они неплохо играли. Не сравнивал бы их с нашими футболистами. Конечно, по сравнению с прошлыми соперниками это другой уровень", - цитирует Кругового "Матч ТВ".

Вчера, 6 июня, сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счётом 1:1. Напомним, что до этого команда Валерия Карпина одержала восемь сухих побед в восьми товарищеских встречах. Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет на выезде с Белоруссией в товарищеском матче.

Сообщалось, что осенью этого года национальная команда России может провести товарищеский матч с Уругваем или Аргентиной.

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