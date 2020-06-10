Ранее Петровский высказался об Аленичеве, заявив, что специалист во время работы в "Енисее" "любил прибухнуть".
Бывший спортивный директор "Енисея": Аленичев любил прибухнуть
"Мне друзья прислали утром. Напомню, что Петровского "Енисей" выгнал за дискредитацию клуба путём создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашёл в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский — нет", - цитирует Аленичева "Спорт-экспресс".
47-летний Аленичев тренировал "Енисей" с 2017 по 2019 год. Ранее специалист работал в "Спартаке" и тульском "Арсенале".
"Енисей" в минувшем сезоне первенства ФНЛ занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Аленичев отреагировал на слова экс-спортивного директора "Енисея" о том, что тренер "любил прибухнуть"
Бывший главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отреагировал на заявление экс-спортивного директора красноярского клуба Дениса Петровского.
Фото: ФК "Енисей"
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