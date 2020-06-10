Напомним, что форвард выступает за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. В шести матчах текущего чемпионата Испании он забил один гол.
Ранее сообщалось о желании испанского клуба выкупить россиянина.
"Сельта" и "Локомотив" ведут переговоры о выкупе Смолова
По информации телеграм-канала "Футбольный Биги", "Локомотив" планирует получить за игрока 8 млн евро. "Сельта" готова предложить 6,5 млн плюс бонусы.
"Локомотив" оценивает Смолова в 8 млн евро, "Сельта" предлагает 6,5
Московские железнодорожники и "кельты" пока не могут договориться о сумме трансфера Фёдора Смолова.
Фото: "Сельта"
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