Медведев отреагировал на слова Федуна после решения провести полуфинал Кубка в Петербурге

Ранее после обнаруженной ошибки в регламенте Кубка России исполком РФС принял решение не проводить жеребьёвку, а назначил "Зенит" хозяином матча со "Спартаком" в рамках полуфинала.
Леонид Федун резко прокомментировал это решение руководства российского футбола.
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- Сегодня отправил Федуну видео в "Вотсаппе". Это эпизоды из легендарного советского фильма "Ирония судьбы или С лёгким паром". Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал. А я, как другой герой кино, говорю ему: "Мы не будем полагаться на случай", - цитирует функционера "Чемпионат".
Напомним, что полуфиналы Кубка России должны пройти 18-19 июля.
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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что отправил владельцу "Спартака" Леониду Федуну сообщение.
Фото: ФК "Зенит"
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