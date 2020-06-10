Об этом сообщает СЭ со ссылкой на пресс-службу РФС. Средства от трансфера в "Монако" из ЦСКА в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ: в городах Осинники и Ленинск-Кузнецкий.
Сейчас РФС совместно с Кемеровской областью разрабатывают вопрос об эффективном использования полученных средств для развития футбола в регионе и, в частности, в родном городе Головина - Калтане.
Александр является воспитанником калтанской школы Кемеровской области. Перешел в ЦСКА в 2012 году. Всего за московский клуб Головин провел 113 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.
Затем он перешёл в "Монако" в 2018 году за 30 миллионов евро. В марте Головин подписал новый контракт до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Детско-юношеские школы, в которых начинал карьеру Головин, получили выплаты от "Монако"
Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании Александра Головина.
Фото: Global Look Press
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