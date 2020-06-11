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Агент Шюррле рассказал о будущем немца

Агент полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле рассказал о перспективах своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
- Думаю, через 4-6 недель я смогу вам сказать больше. У Шюррле еще год действует контракт с дортмундской "Боруссией", надо знать мнение этого клуба. Что касается "Спартака", то начало получилось хорошим, однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс, - цитирует агента СЭ.

Андре Шюррле выступал за "Спартак" на правах аренды из дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне немец провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал две голевые передачи. В этом календарном году хавбек на поле не выходил. После паузы из-за пандемии коронавируса чемпион мира не вернулся в Россию.


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Теги: Шюррле Боруссия Д Бундеслига Спартак
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