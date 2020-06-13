- Трансфер стал сюрпризом для меня. Думаю, этот переход - предпосылка к тому, чтобы лига становилась более статусной. Мы знаем, что в России вкладывают немалые средства в продвижение РПЛ. Думаю, иногда важно иметь большие имена в чемпионате, - цитируют футболиста Известия.
34-летний Адиль Рами присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок ни разу не вышел на поле в официальных матчах. Сообщалось, что "Сочи" разорвал контракт с футболистом из-за того, что он скрыл серьезность своего повреждения.
Защитник становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей". В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.
Экс-игрок "Ростова" Синама-Понголь - о Рами: иногда важно иметь большие имена в чемпионате
Бывший нападающий "Ростова" Флоран Синама-Понголь выразил отношение к переходу защитника Адиля Рами в "Сочи".
Фото: РИА Новости
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