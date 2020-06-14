Свернуть все/Развернуть все

Медведев рассказал о готовности стадиона "Зенита" к возобновлению сезона

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о готовности стадиона к первому домашнему матчу после возобновления чемпионата России.
Фото: © ФК "Зенит"
"В соответствии с протоколом, утвержденным Роспотребнадзором, все подготовительные действия сделаны, все дезинфекционные мероприятия проводились и будут проводиться накануне матча. Каждый знает, что на своем месте делать, чтобы не просто формально соблюсти нормы, а чтобы все было как положено", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Чемпионат России, приостановленный с марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. "Зенит" в первом матче после возобновления сыграет на выезде с ЦСКА. На домашнем стадионе сине-бело-голубые сыграют с "Крыльями Советов" 26 июня.

После 22 туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Медведев - о трансферных слухах вокруг "Зенита": это игры не разума, а игры агентов


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Медведев Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Коченков, у которого был коронавирус, вернулся к тренировкам с "Локомотивом"
"Челси" не будет приобретать Кавани
Медведев рассказал о готовности стадиона "Зенита" к возобновлению сезона
Лодыгин и Довбня присоединились к "Арсеналу"
Арустамян: Аршавин станет помощником Рибалты в "Зените" 1
Медведев - о трансферных слухах вокруг "Зенита": это игры не разума, а игры агентов 2
Брейтуэйт - о первом голе за "Барселону": невероятное чувство. И это только начало
В "ПСЖ" сообщили, что Неймар и Мбаппе не покинут клуб летом
Артета хочет убедить Обамеянга продлить контракт с "Арсеналом"
Глушаков показал милые фото с младшей дочкой
Ибрагимович покинет "Милан" из-за конфликта с руководством
Сборная России запустила флешмоб для болельщиков
"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт 2
В июле могут быть сняты ограничения посещения спортивных мероприятий в Москве
Николич, Испания и Италия начинают. Смолов заканчивает в Европе, а Кокорин – в России? 4
Рональд Куман переболел коронавирусом
Бабурин рассказал, какая атмосфера сложилась в "Ростове"
Девушка Роналду продемонстрировала умение сидеть на шпагате (фото) 1
Айртон: надеемся, что в этом году сможем выиграть трофей 2
Хацкевич - об уходе из "Ротора": кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство
Гендиректор "Ротора" отреагировал на информацию об уходе Хацкевича
"Манчестер Сити" не против организовать чемпионский коридор для "Ливерпуля"
Трамп отказался смотреть матчи сборной США после разрешения от федерации поддержки движения "Чёрные жизни важны" на поле 6
Источник: "Зенит" продлит контракт с Жирковым, Азмун близок к переходу в "Наполи" 5
"Арсенал" и "Рома" могут провести обмен Мхитаряна и Клюйверта
Конте - о проигрыше в полуфинале Кубка: я не могу в чем-то упрекнуть своих игроков
Синама-Понголь: в "ПСЖ" Головин может найти то, чего сейчас не хватает его карьере 4
Месси побил рекорд Ла Лиги по забитым голам 1
Экс-игрок "Ростова" Синама-Понголь - о Рами: иногда важно иметь большие имена в чемпионате
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Все новости