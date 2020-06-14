"В соответствии с протоколом, утвержденным Роспотребнадзором, все подготовительные действия сделаны, все дезинфекционные мероприятия проводились и будут проводиться накануне матча. Каждый знает, что на своем месте делать, чтобы не просто формально соблюсти нормы, а чтобы все было как положено", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Чемпионат России, приостановленный с марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. "Зенит" в первом матче после возобновления сыграет на выезде с ЦСКА. На домашнем стадионе сине-бело-голубые сыграют с "Крыльями Советов" 26 июня.
После 22 туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
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Медведев рассказал о готовности стадиона "Зенита" к возобновлению сезона
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о готовности стадиона к первому домашнему матчу после возобновления чемпионата России.
Фото: © ФК "Зенит"
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