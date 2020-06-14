"Зенит" передумал покупать Шомуродова и Зиньковского

Стало известно, что петербургский клуб передумал приобретать форварда "Ростова" Элдора Шомуродова, а также полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского.

Фото: Readfootball