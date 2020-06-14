Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, "Зенит" на намерен приобретать игрока дончан, забившего в текущем сезоне 11 мячей в рамках 22-х матчей. Вместо этого руководство действующих чемпионов России намерено продлить контракт с Александром Кокориным.
"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт
Также "Зенит" не станет приобретать хавбека "Крыльев Советов" Антона Зиньковского. Сообщается, что в клубе намерены дать шанс воспитаннику Андрею Мостовому. В текущем сезоне в составе "Сочи" Мостовой провёл 20 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Чемпионат России возобновляется 19 июня.
"Зенит" передумал покупать Шомуродова и Зиньковского
Стало известно, что петербургский клуб передумал приобретать форварда "Ростова" Элдора Шомуродова, а также полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского.
Фото: Readfootball
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