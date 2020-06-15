- Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула, - цитирует Медведева Sport24.
Контракт Хавьера Рибалты заканчивается летом 2021. По данным СМИ, главный кандидат на замену - Андрей Аршавин.
Аршавин большую часть своей игровой карьеры провел в "Зените". В 2008 году он перешёл в лондонский "Арсенал" и провёл за него пять сезонов, возвращаясь на один год в качестве арендованного игрока в петербургский клуб. Впоследствии Аршавин вернулся в "Зенит", а карьеру заканчивал в казахстанском "Кайрате".
На данный момент Андрей работает экспертом на телевидении.
Медведев отреагировал на новость о назначении Аршавина заместителем спортивного директора "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Андрей Аршавин станет заместителем спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.
Фото: ФК "Зенит"
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