Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что московский клуб уже начал работу по приобретению 29-летнего вратаря.
Крицюк выступает за краснодарский клуб с 2016 года, перейдя из "Браги" за 4 миллиона евро.
Сегодня "Краснодар" объявил о продлении контракта с Крицюком до 31 июля 2020 года. Потом футболист станет свободным агентом.
"Локомотив" предпримет попытку подписать Крицюка
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Краснодар"
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