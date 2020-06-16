Гендиректор "Зенита": у нас нет подтверждения по переносу финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев высказался относительно информации о том, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на год.

Фото: ФК "Зенит"