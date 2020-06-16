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Гендиректор "Зенита": у нас нет подтверждения по переносу финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев высказался относительно информации о том, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на год.
Фото: ФК "Зенит"
"У нас нет подтверждения от УЕФА по переносу финала Лиги чемпионов на 2022 год. Более того, есть пример чемпионата мира по хоккею. Турнир должен был состояться в Швейцарии, его отменили из-за пандемии, но переносить на год не стали. Швейцария будет искать другое окно, а в 2021 году турнир примут Латвия и Белоруссия. Если применять такую логику, то финал Лиги чемпионов не должен сдвигаться на год", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что текущий сезон Лиги чемпионов будет проходить в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

Так как Стамбул, где должен был пройти финал розыгрыша в этом году, примет финал в следующем году, то Санкт-Петербург примет финал в 2022 году.

Розыгрыш Лиги чемпионов приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Санкт-Петербург не примет финал Лиги чемпионов в 2021 году


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Теги: Медведев Зенит
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