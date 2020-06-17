По данным Fotomac, 29-летнего футболиста хочет подписать "Бешикташ", который видит в нем замену Лорису Кариусу, разорвавшему арендный договор.
Ранее "Краснодар" сообщил, что контракт с Крицюком продлен до 31 июля. Потом он станет свободным агентом.
Сегодня появилась информация, что в услугах вратаря заинтересованы клубы из Греции, Турции, Швейцарии и Испании.
В нынешнем сезоне Крицюк провел 1 матч в РПЛ.
Крицюк ведет переговоры с "Бешикташем"
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк летом может покинуть клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!