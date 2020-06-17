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В "Рубине" опровергли, что Зуев заразился коронавирусом

Сегодня появилась информация о том, что полузащитник "Рубина" Александр Зуев заразился коронавирусом.
Фото: ФК "Ростов"
По словам генерального директора Рустема Сайманова, у Зуева отрицательный тест на COVID-19.

"У него просто было недомогание, поэтому он сдал тест. Сейчас уже чувствует себя отлично, как и остальные", - цитирует Сайманова Sport24.ru.

Напомним, что права на Зуева принадлежат "Ростову". Ранее у донской команды было зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.

Зуев в нынешнем сезоне провел 11 матчей.


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Теги: Зуев Рубин Коронавирус Ла Лига
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