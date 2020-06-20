Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что у Шарля Каборе и Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус.
"Динамо" завтра предстоит сыграть с "Краснодаром" в рамках 23-го тура чемпионата России. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром"
В "Динамо" выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Селюк сообщил, что у Каборе и Н'Жи выявлен коронавирус
"Динамо" в полном составе село на карантин
Весь состав московского "Динамо" сел на карантин.
Фото: ФК "Динамо"
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