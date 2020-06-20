Вчерашний матч "Арсенала" и "Спартака" закончился победой москвичей со счетом 3:2. Голы забили Соболев, Рассказов и Понсе. Туляки ответили точными выстрелами Луценко и Лесового.
Актер Назаров сочинил песню, посвященную победе "Спартака" над "Арсеналом"
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, который является давним поклонником "Спартака", опубликовал песню о победе красно-белых над тульским "Арсеналом".
Вчерашний матч "Арсенала" и "Спартака" закончился победой москвичей со счетом 3:2. Голы забили Соболев, Рассказов и Понсе. Туляки ответили точными выстрелами Луценко и Лесового.
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