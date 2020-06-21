"Локомотив" обыграл "Оренбург" с минимальным счетом. Гол забил полузащитник Алексей Миранчук.
"Пусть Кикнадзе вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел", - цитирует Семина Sport24.
Контракт Семина с "Локомотивом" истек 31 мая. С 1 июня новым главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич.
Семин: игра "Локо" с "Оренбургом"? Пусть Кикнадзе вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не смотрел матч своей бывшей команды с "Оренбургом".
Фото: © ФК "Локомотив"
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