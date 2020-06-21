"Самое главное, что футбол вернулся, чего мы долго ждали. Все понимали, что наверняка не получится избежать положительных тестов на коронавирус. Не все клубы одинаково внимательно отнеслись к регламенту. Поэтому мы столкнулись с тем, что уже в нескольких командах выявились зараженные. Сейчас с Роспотребнадзором выясняем, как так получилось, что игроки заболели коронавирусом, чтобы в дальнейшем избежать такого. Календарь плотный и не получается переносить матчи. "Сочи" не согласился перенести игру с "Ростовом", "Краснодар" же пошел на встречу "Динамо". Уверен, что доиграем этот чемпионат", - сказал Алаев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, в "Ростове" ранее у шести игроков был выявлен коронавирус. В "Динамо" заболели три игрока.
Алаев сообщил, что не все клубы РПЛ одинаково внимательно отнеслись к регламенту
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал случаи заражения коронавирусом в "Сочи" и "Динамо".
Фото: © РИА Новости
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