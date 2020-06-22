Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, одному из братьев было предложение возглавить команду с приставкой "исполняющий обязанности", а другому войти в тренерский штаб. Братья ответили отказом.
Напомним, что оба бывших футболиста ранее помогали Леониду Слуцкому в голландском "Витессе". На данный момент братья Березуцкие занимают в клубе посты заместителей генерального директора по спортивным вопросам.
Ранее сообщалось, что Гончаренко намерен покинуть ЦСКА. По информации СМИ, на данный момент переговоры руководства клуба с ним не продвигаются.
Один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА
Легендарные армейские защитники считают, что у них недостаточно опыта для такой ответственной должности.
Фото: МК
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