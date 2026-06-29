Талалаев отметил высокий уровень игры Месси на ЧМ-2026

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил выступления аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Фото: Getty Images

Ему уже 39, двигательная активность падает, но филигранность и правильность решений не просто сохраняются — они не поддаются анализу!" — передаёт слова Талалаева "Спорт-Экспресс"

За три тура группового этапа турнира Месси забил 6 мячей. Он уже стал лучшим бомбардиром в истории финальных стадий мировых первенств. По мнению Талалаева, с возрастом филигранность решений Лионеля никуда не делась."Месси, выйдя с Иорданией за полчаса до финального свистка, положил очередной гол со штрафного. Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил.Лионель Месси проводит шестой чемпионат мира в карьере. В данный момент на счету аргентинца — 19 голов в финальных стадиях мировых первенств.В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с командой Кабо-Верде. Матч пройдёт 4 июля на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.