Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
20:00
ЯпонияНе начат
Германия
23:30
ПарагвайНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:00
БорацНе начат

Талалаев высказался о недостатках сборной Германии

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выделил слабые стороны нынешней сборной Германии.
Фото: Getty Images
По мнению Талалаева, в линии атаки у Германии каждый сам за себя.

"Немцам впереди явно не хватает креатива и сыгранности. Каждый сам по себе.

В том числе Ундав, который забил трижды, выходя исключительно на замену. Его голы — результат атакующей встречной игры, а не плановых позиционных атак", — передаёт слова Талалаева "Спорт-Экспресс".

Сборная Германии вышла с 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с Парагваем. Встреча пройдёт сегодня, 29 июня, на "Джиллетт Стэдиум" в Фоксборо, штат Массачусетс, США. Начало — в 23:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится