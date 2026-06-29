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Григорян назвал Роналду тормозом сборной Португалии

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян высказался о значимости нападающего Криштиану Роналду для нынешней сборной Португалии.
Фото: Getty Images
По мнению Григоряна, в отличие от аргентинца Лионеля Месси, Роналду свои лучшие качества утратил.

"Возможно, Роналду исправится, но в отличие от Месси он уже давно утратил свои лучшие качества, в том числе и скоростные. Я в него не верю. Являюсь сторонником того, что он — тормоз для сборной Португалии", — передаёт слова Григоряна "Матч ТВ".

За три тура группового этапа чемпионата мира-2026 Криштиану Роналду забил два мяча, оформив дубль в матче со сборной Узбекистана (5:0). В активе Лионеля Месси на данный момент — 6 голов на турнире.

В 1/16 финала мирового первенства сборная Португалии сыграет с Хорватией, Аргентина померится силами с Кабо-Верде.

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