"За год Фомин превратился в одно из открытий сезона, получил вызов в сборную России и стал системообразующим в "Уфе".
Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом. Также ведем переговоры с некоторыми большими клубами из России.
"Уфа" крепкая и интересная команда. Но учитывая скромность бюджета, бороться за высокие достижения все-таки сложно", - пишет Маньяков в своём телеграм-канале.
Даниил Фомин получал футбольное образование в Краснодаре, а в Башкирию перебрался прошлым летом из "Нижнего Новгорода".
В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл 22 матча в футболке "Уфы", забил четыре гола и сделал ассист.
Во встрече минувшего тура РПЛ с "Тамбовом" Фомин забил гол с пенальти и сделал голевой пас. Башкирский клуб обыграл "Тамбов" со счётом 2:1.
Агент Фомина - о будущем игрока: несколько европейских агентов уже звонили
Агент игрока "Уфы" Даниила Фомина выразил своё мнение о молодом хавбеке и его будущем.
Фото: ФК "Уфа"
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