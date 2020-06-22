Агент Фомина - о будущем игрока: несколько европейских агентов уже звонили

Агент игрока "Уфы" Даниила Фомина выразил своё мнение о молодом хавбеке и его будущем.
Фото: ФК "Уфа"
"За год Фомин превратился в одно из открытий сезона, получил вызов в сборную России и стал системообразующим в "Уфе".

Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом. Также ведем переговоры с некоторыми большими клубами из России.

"Уфа" крепкая и интересная команда. Но учитывая скромность бюджета, бороться за высокие достижения все-таки сложно", - пишет Маньяков в своём телеграм-канале.

Даниил Фомин получал футбольное образование в Краснодаре, а в Башкирию перебрался прошлым летом из "Нижнего Новгорода".

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл 22 матча в футболке "Уфы", забил четыре гола и сделал ассист.

Во встрече минувшего тура РПЛ с "Тамбовом" Фомин забил гол с пенальти и сделал голевой пас. Башкирский клуб обыграл "Тамбов" со счётом 2:1.


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Теги: Фомин Маньяков УФА
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