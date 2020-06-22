Гендиректор "Уфы": скрыть игрока с коронавирусом невозможно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал обвинения в адрес клуба в скрытии заражения одного из игроков команды коронавирусом перед матчем с "Тамбовом" (2:1).

Фото: ФК "Уфа"