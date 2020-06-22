Ранее Газизов выступил с официальным заявлением, в котором допустил "единичный случай возможного инфицирования". При этом игра с "Тамбовом" перенесена не была, и "Уфа" сыграла в ней основным составом. Газизов ответил на вопрос о том, что клуб скрыл игрока с коронавирусом перед матчем.
"Это невозможно. Все прописано, что должны делать в клубах при подозрениях на коронавирус. Мы обратились в соответствующие органы, получили рекомендации и действовали согласно этим рекомендациям. Также мы общались с лигой, иначе никак.
Роспотребнадзор либо другие соответствующие органы принимают решения по конкретным ситуациям. Не стоит всех подводить под одну гребенку", - цитирует Газизова Sport24.
Газизов также отметил, что не может рассказать, у какого игрока подозрение на коронавирус, без согласия его представителей. По информации СМИ, речь идет о нападающем Андреасе Вомбергаре.
Гендиректор "Уфы": скрыть игрока с коронавирусом невозможно
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал обвинения в адрес клуба в скрытии заражения одного из игроков команды коронавирусом перед матчем с "Тамбовом" (2:1).
Фото: ФК "Уфа"
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