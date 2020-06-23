Об этом информирует клубная пресс-служба. 20-летний хавбек является воспитанником ЦСКА и больше не выступал ни за какую другую команду.
Дебют Константин в основе состоялся 14 июля 2019 года в матче с "Крыльями Советов" (0:2), а игра предыдущего тура с "Зенитом" стала для Марадишвили четвертой за главную команду - игрок провел на поле второй тайм.
Марадишвили подписал новый 5-летний контракт с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подписал подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА
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