Марадишвили подписал новый 5-летний контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подписал подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом информирует клубная пресс-служба. 20-летний хавбек является воспитанником ЦСКА и больше не выступал ни за какую другую команду.

Дебют Константин в основе состоялся 14 июля 2019 года в матче с "Крыльями Советов" (0:2), а игра предыдущего тура с "Зенитом" стала для Марадишвили четвертой за главную команду - игрок провел на поле второй тайм.


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Теги: Марадишвили ЦСКА
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