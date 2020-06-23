Об обратном пути команды рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
"Биток. Полный самолет. Но у нас есть другой выбор?
Представителей команды было человек 35. Остальные – обычные пассажиры", - цитирует менеджера "РБ-Спорт".
Худяков отметил, что социальная дистанция не соблюдалась: "Стандартный самолет в шесть рядов – по три с каждой стороны. Все сидели, как обычно".
По словам функционера, сегодня команда пройдет тестирование на коронавирус. Ее предыдущий соперник, "Уфа", подтвердила, что в команде зафиксировано заражение Covid-19, однако Роспотребнадзор, РФС и РПЛ дали разрешение на проведение игры с "Тамбовом".
"Тамбов" вернулся из Уфы регулярным рейсом в заполненном пассажирами самолете
"Тамбов" вернулся в свой город после выездного матча с "Уфой" (1:2) с помощью регулярного рейса Уфа - Москва, после чего на автобусе доехал до Тамбова.
Фото: ФК "Тамбов"
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