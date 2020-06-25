Ранее стало известно, что коронавирусом заболели шесть футболистов и два сотрудника "Оренбурга". У всех были отрицательные тесты перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом" в Москве.
- Сегодня мы все сели на карантин, тренировку отменили. Кто-то из ребят, возможно, подцепил вирус в самолете или в Москве. У меня все нормально, накануне сдавали тесты и завтра еще будем сдавать. Настрой нормальный, слышал, что игры все равно переносить не будут. Мы как-нибудь будем выходить из этой ситуации, - цитирует Козлова Sport24.
27 июня "Оренбург" должен сыграть с "Краснодаром". Отметим, что "быки" уже однажды перенесли игру по инициативе "Динамо". В команде москвичей также обнаружен COVID-19, они проходят обязательный карантин.
Защитник "Оренбурга" Козлов: кто-то из ребят, возможно, подцепил вирус в самолете или в Москве
Защитник "Оренбурга" Савелий Козлов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.
Фото: ФК "Тюмень"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!