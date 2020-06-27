Новиков: не слишком интересная игра для зрителей, но после нашей ситуации мы смотрелись достойно

Наставник "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал ничью с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Обе команды действовали очень осторожно, игра была на 6 очков, минимум опасных моментов. Наверное, не слишком интересная игра для зрителей, но после нашей ситуации мы смотрелись достойно", - цитирует Новикова "Чемпионат".

Напомним, ранее у некоторых футболистов "Динамо" был выявлен коронавирус. До сегодняшнего дня не было ясно, каким составом будут играть бело-голубые.

"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. ЦСКА с 37 баллами занимает 5-е место.


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Теги: Новиков Динамо ЦСКА
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