Встреча завершилась со счетом 0:0.
"Обе команды действовали очень осторожно, игра была на 6 очков, минимум опасных моментов. Наверное, не слишком интересная игра для зрителей, но после нашей ситуации мы смотрелись достойно", - цитирует Новикова "Чемпионат".
Напомним, ранее у некоторых футболистов "Динамо" был выявлен коронавирус. До сегодняшнего дня не было ясно, каким составом будут играть бело-голубые.
"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. ЦСКА с 37 баллами занимает 5-е место.
Новиков: не слишком интересная игра для зрителей, но после нашей ситуации мы смотрелись достойно
Наставник "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал ничью с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
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