Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
"Планировали сегодня добиться положительного результата. Но, учитывая погоду и что соперник играл тоже не очень открыто, нам было сложно создавать моменты. Было два-три неплохих подхода. У "Динамо" моментов особо не было. Результат всё равно положительный - не проигрыш", - цитирует Овчинникова "Чемпионат".
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 24 турах 37 очков. "Динамо" с 31 очком в активе занимает 7-ю строчку.
В следующем туре армейцы на своем поле примут "Спартак". Встреча состоится 30 июня и начнется в 20:30 мск.
Овчинников: у "Динамо" особо не было моментов
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!