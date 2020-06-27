Овчинников: у "Динамо" особо не было моментов

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

"Планировали сегодня добиться положительного результата. Но, учитывая погоду и что соперник играл тоже не очень открыто, нам было сложно создавать моменты. Было два-три неплохих подхода. У "Динамо" моментов особо не было. Результат всё равно положительный - не проигрыш", - цитирует Овчинникова "Чемпионат".

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 24 турах 37 очков. "Динамо" с 31 очком в активе занимает 7-ю строчку.

В следующем туре армейцы на своем поле примут "Спартак". Встреча состоится 30 июня и начнется в 20:30 мск.


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Теги: Овчинников Динамо ЦСКА
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