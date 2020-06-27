РПЛ прокомментировала нахождение Байрамяна в заявке на матч с "Арсеналом"

Представители Премьер-лиги объяснили, почему в заявке "Ростова" на матч с "Арсеналом" присутствовал ранее зараженный коронавирусом Хорен Байрамян.
Фото: ФК "Ростов"
- Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение.

Всё это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против "Арсенала", - написано в заявлении РПЛ на сайте лиги.

Также отмечается, что Байрамян был допущен к тренировкам, а затем к матчу со строгим соблюдением всех карантинных мер.

Напомним, у шести футболистов "Ростова" 17 июня был выявлен коронавирус. Ростовчане незадолго до матча с "Арсеналом" узнали, что команда сможет сыграть основным составом.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 1-й минуте открыл Павел Мамаев. На 17-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество. Гости ответили забитым мячом на 58-й минуте - отличился Евгений Луценко.

"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Арсенал" с 28 баллами идет 9-м.


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Теги: РПЛ Байрамян Ростов Коронавирус Арсенал Тула
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