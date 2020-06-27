РПЛ прокомментировала нахождение Байрамяна в заявке на матч с "Арсеналом"

Представители Премьер-лиги объяснили, почему в заявке "Ростова" на матч с "Арсеналом" присутствовал ранее зараженный коронавирусом Хорен Байрамян.

Фото: ФК "Ростов"