- Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение.
Всё это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против "Арсенала", - написано в заявлении РПЛ на сайте лиги.
Также отмечается, что Байрамян был допущен к тренировкам, а затем к матчу со строгим соблюдением всех карантинных мер.
Напомним, у шести футболистов "Ростова" 17 июня был выявлен коронавирус. Ростовчане незадолго до матча с "Арсеналом" узнали, что команда сможет сыграть основным составом.
Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 1-й минуте открыл Павел Мамаев. На 17-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество. Гости ответили забитым мячом на 58-й минуте - отличился Евгений Луценко.
"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Арсенал" с 28 баллами идет 9-м.
РПЛ прокомментировала нахождение Байрамяна в заявке на матч с "Арсеналом"
Представители Премьер-лиги объяснили, почему в заявке "Ростова" на матч с "Арсеналом" присутствовал ранее зараженный коронавирусом Хорен Байрамян.
Фото: ФК "Ростов"
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