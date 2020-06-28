Ранее хавбек "Крыльев Советов" Сафаа Хади выложил совместное фото с нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном в свой Instagram, на котором футболисты не соблюдают дистанцию.
Петербургский клуб объявил, что применит дисциплинарные и финансовые санкции к иранцу за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.
Александр Кокорин провел в текущем сезоне 6 игр и забил 6 голов за "Сочи".
Кокорин выложил фото, на котором он не соблюдает дистанцию с людьми. За это "Зенит" оштрафовал Азмуна
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин посетил вечеринку, посвященную дню рождения своего друга, и опубликовал оттуда фотографию, на которой не соблюдается социальная дистанция.
Фото: инстаграм Кокорина
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