- Сомневаюсь, что ситуация с Гончаренко будет на руку "Спартаку". Это те матчи, которые играются без тренеров. Футболисты должны давать результат. Думаю, что "Спартак" победит в дерби, - цитирует Калиниченко Sport24.
Встреча пройдет завтра на домашней арене ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по мск.
Напомним, матч первого круга 19 августа завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Дублем отметился Самуэль Жиго, у армейцев отличился Марио Фернандес.
Калиниченко - о предстоящем дерби: это те матчи, которые играются без тренеров
Экс-игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт на телевидении Максим Калиниченко выразил эмоции в преддверии дерби с ЦСКА.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!