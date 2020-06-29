Причиной этому может стать травма, полученная футболистом в Туле в рамках 23 тура РПЛ (3:2). Тил пропустил игру с "Уфой" (0:0) также по причине повреждения. Об этом рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Доменико Тедеско.
Также матч может пропустить защитник Илья Кутепов.
Напомним, что со стороны красно-белых из-за дисквалификации матч пропустит Алекс Крал, ЦСКА придётся обойтись без Яки Бийола.
Московское дерби состоится сегодня, 30 июня на "ВЭБ Арене". Начало игры - в 20:30 мск.
Тил может пропустить игру с ЦСКА
Возможно, полузащитник "Спартака" Гус Тил останется вне заявки на московское дерби.
Фото: ФК "Спартак"
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