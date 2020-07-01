"Была интрига, я с удовольствием посмотрел матч. Есть, конечно, нюансы по форме. Если бы мне кто-то понравился в этом матче, всё равно бы не сказал.
Максименко? То, что с ним произошло, мы это не называем ошибками. Это просчет. Главное, как он на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Дубль оформил хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич. Первый гол он забил из-за пределов штрафной. Максименко не смог зафиксировать мяч.
"Это просчет". Черчесов высказался о действиях Максименко в матче с ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал действия вратаря "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ТАСС
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