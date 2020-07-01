- Радует то, что в это не самое простое время все хорошо организовано. Первый раз, наверное, в истории, что неделю можно любое время выбирать. Поэтому, видите, ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали. Поэтому каждый должен делать свой выбор, – сказал Черчесов в эфире "Первого канала".
Станислав Черчесов возглавляет сборную страны с 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, а также прошла квалификацию на Евро-2020.
С сентября по ноябрь текущего года пройдут матчи в рамках Лиги наций. В соперниках у россиян Венгрия, Сербия и Турция.
"Каждый должен делать свой выбор". Черчесов проголосовал по поправкам в Конституцию
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Фото: РИА Новости
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