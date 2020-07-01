Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева смогли сравнять счет на 101-й минуте. Пенальти реализовал полузащитник "Ростова" Ивелин Попов.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
"Рассчитывали, что вышедшие на замену игроки освежат игроку. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз. В прошлом сезоне борьба за Лигу чемпионов решилась из-за грубейшей ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат", - сказал специалист на Youtube-канале РПЛ.
"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.
"Если такое судейство будет и дальше, чемпионат можно не заканчивать". Мусаев - о матче с "Ростовом"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 25-го тура чемпионата России с "Ростовом" раскритиковал судейство.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!