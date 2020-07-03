Сидящему на карантине из-за десяти случаев заражения коронавирусом в команде "Оренбургу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Таким образом, "Урал" поднялся на девятое место, набрав 31 очко. "Оренбург" остался на последнем месте с 23 баллами.
Для "Оренбурга" это уже второе техническое поражение подряд - ранее, не выходя на поле, три очка получил "Краснодар".
На 5 июля у "Оренбурга" запланирован матч с "Рубином". Оренбуржцы попросили соперника о переносе матча на 19 июля, однако казанцы заявили, что примут решение исходя из предписаний Ропотребнадзора. Если он разрешит "Оренбургу" играть, матч состоится.
"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Уралом"
КДК РФС по итогам очередного заседания утвердил результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Уралом".
Фото: ФК "Урал"
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