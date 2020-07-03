"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Уралом"

КДК РФС по итогам очередного заседания утвердил результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Уралом".

Фото: ФК "Урал"