В прошлом сезоне Адиев работал в "Анжи", где на протяжении всего чемпионата игрокам и тренерам не выплачивали заработную плату. Затем он возглавил "Чайку" и по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ занял с ней 10-е место.
По информации журналиста Сергея Егорова для "РБ-Спорт", "Арсенал" уже сделал предложение Адиеву. Теперь тренеру предстоит договориться о расставании с "Чайкой".
Ранее после пяти поражений подряд из тульской команды был уволен Игорь Черевченко.
"Арсенал" предложил Адиеву стать главным тренером команды
Руководство тульского "Арсенала" хочет видеть во главе команды главного тренера "Чайки" Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Анжи"
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