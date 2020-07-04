- Матч с "Реалом" смотрел целиком, а с "Барсой" видел только гол - у нас в это время то ли заезд был, то ли игра. Федя - молодец, на самом деле! Видно, что старается и уже влился в коллектив. Пускай продолжает. Туда стремиться надо.
Считаю, что он правильно сделал. Тем более он сам говорил, что всегда хотел попробовать. И когда такой шанс выпал, почему бы не поехать? - цитирует Миранчука Sport24.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Федор Смолов провел за клуб из Виго 12 матчей и забил 2 гола - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны". Ранее сообщалось, что "Сельта" может выкупить российского форварда у "Локомотива" за 6 млн евро плюс 2 млн бонусов. Недавно испанцы продлили аренду россиянина до фактического окончания сезона.
Антон Миранчук провел в текущем сезоне РПЛ 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Много игр хавбек пропустил из-за травмы.
Антон Миранчук - о Смолове: видно, что уже влился в коллектив. Туда стремиться надо, Федя - молодец
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением об игре нападающего Федора Смолова в составе "Сельты".
Фото: РИА Новости
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